Науковці представили невтішний прогноз для людства на найближчі 30 років



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За розрахунками вчених, природні катаклізми вплинуть на життя 70% людей в восьми азіатських країнах

Через 30 років 300 млн людей можуть стати жертвами повеней

У 2050 році 300 мільйонів осіб можуть стати потенційними жертвами повеней і затоплень внаслідок підвищення рівня моря.

Про це повідомляється в журналі Nature Communications.

За словами вчених, це число втричі більше, ніж передбачалося раніше.

Команда Climate Central, використовуючи більш точну модель прогнозування зміни клімату (CoastalDEM), представила невтішний прогноз розвитку подій на найближчі 30 років.

За розрахунками вчених, природні катаклізми вплинуть на життя 70% людей в восьми азіатських країнах. Зокрема, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Таїланду, В'єтнаму Філіппіни і Японії.

Екстремальне підвищення рівня води, викликане підвищенням глобальної температури, торкнеться практично всього людства.

Відзначається, що азіатські країни постраждають найбільше.

Так, за даними дослідження, в Китаї жертвами повеней у 2050 році можуть стати 93 млн чоловік. У Бангладеш - 42 мільйони, в Таїланді - 12 мільйонів, в Індії - 36 мільйонів. Загальна кількість потенційних жертв може зрости до 300 мільйонів.

Автори дослідження пишуть, що рівень Світового океану до кінця XXI століття підніметься приблизно на 50 сантиметрів. При найбільш негативному сценарії рівень води може піднятися на 2 метри. У підсумку це призведе до затоплення величезних територій.