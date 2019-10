В Україні побудують найбільший у Європі вітропарк



Дві вітряні електростанції після закінчення будівництва зможуть задовольнити потреби приблизно 340 тис. домашніх господарств

Загальний обсяг інвестицій в будівництво перевищить 1 млрд євро

Норвезька NBT AS і китайська China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. підписали два контракти на будівництво вітроелектростанцій (ВЕС) Зофія II і Зофія III в Запорізькій області

Про це повідомляється в пресрелізі компаній.

Зазначається, що потужність вітроелектростанції Зофія II складе 300 МВт, Зофія III — 450 МВт.

У пресрелізі наголошується, що вони стануть найбільшим наземним вітропарком в Європі.

Загальний обсяг інвестицій перевищить 1 млрд євро, що дорівнює приблизно 1% ВВП України.

NBT підписала попередню угоду про фінансування цих ВЕС з Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) і China Construction Bank (CCB) на суму 500 млн євро. Ще 250 млн євро NBT хоче залучити від інших міжнародних банків.

«Планується, що після завершення будівництва двох вітряних електростанцій їх випуск складе 2900 ГВт-год на рік і буде достатнім для задоволення потреб приблизно 340 тис. домашніх господарств», — зазначено в прес-релізі.

Нагадаємо, NBT спільно з французькою енергетичною компанією Total-Eren реалізують два проекти в Україні - будують вітропарк Зофія потужністю 450 МВт на території Якимівського району Запорізької області та вітряну електростанцію Сиваш потужністю 250 МВт в Херсонській області (уздовж озера Сиваш).

У NBT повідомляли, що загальна сума інвестицій в проект Зофія складе 1 млрд євро, в Сиваш — близько 380 млн євро.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні «зелений» тариф є одним з найвищих в Європі, його потрібно знизити.

«Але є контракти з багатьма компаніями. Ми ж підписали контракти, а тепер кажемо: давайте міняти тариф. Тому я думаю, що проблема буде вирішена шляхом спілкування з компаніями, які вже мають контракти», — зазначав він.

Віцепрезидент з корпоративних фінансів норвезької NBT Торстен Йенсен сказав, що в разі зміни зеленого тарифу заднім числом проектам компанії в Україні загрожує дефолт.