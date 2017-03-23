Названа дата відкриття площі Нємцова, на якій стоїть посольство РФ у Вашингтоні
- Сьогодні, 11:44
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Церемонія пройде в річницю загибелі російського опозиціонера
Мер Вашингтона Мюріел Баузер підписала раніше прийнятий міською радою закон про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова.
Офіційна церемонія відкриття площі імені російського опозиціонера в американській столиці пройде в річницю його загибелі.
Російський політик був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Замовники цього злочину досі не названі.
Відповідно за закону адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню».
У пояснювальних матеріалах до законопроекту зазначено, що в разі «символічного перейменування» нову назву додається до офіційної. Перейменована буде проїжджа і пішохідна площа безпосередньо перед головними воротами російської дипмісії.
Як відомо, біля російського посольства у Києві також має з’явитися сквер імені Бориса Нємцова.
Джерело: Голос Америки