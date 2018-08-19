«Нехай помирає». Стала відома неофіційна позиція Росії щодо Сенцова



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Олег Сенцов у російській тюрмі

Російська влада хоче, щоб вірогідна смерть Сенцова стала іншим ув’язненим наукою

Російська влада готова до смерті незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Як інформує «Радіо Свобода», про таку неофіційну позицію Кремля стало відомо після нещодавньої зустрічі французького та російського президентів, де в тому числі обговорювалося питання звільнення Сенцова.

«В Росії готові до смерті Сенцова і це буде уроком для інших. Це непублічно розказали російські дипломати французьким колегам і вже потім переповіли адвокату Сенцова», - йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

«Було сказано, що «Ну й нехай помирає. Яка різниця, одним більше, одним менше ув’язненим. Якщо він помре, іншим ув’язненим буда наука», - сказав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії майже 100 днів.