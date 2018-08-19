  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Нехай помирає». Стала відома неофіційна позиція Росії щодо Сенцова

    • Розсилка
    Олег Сенцов у російській тюрмі - «Нехай помирає». Стала відома неофіційна позиція Росії щодо Сенцова
    Олег Сенцов у російській тюрмі

    Російська влада хоче, щоб вірогідна смерть Сенцова стала іншим ув’язненим наукою

    Російська влада готова до смерті незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Як інформує «Радіо Свобода», про таку неофіційну позицію Кремля стало відомо після нещодавньої зустрічі французького та російського президентів, де в тому числі обговорювалося питання звільнення Сенцова.

    «В Росії готові до смерті Сенцова і це буде уроком для інших. Це непублічно розказали російські дипломати французьким колегам і вже потім переповіли адвокату Сенцова», - йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

    «Було сказано, що «Ну й нехай помирає. Яка різниця, одним більше, одним менше ув’язненим. Якщо він помре, іншим ув’язненим буда наука», - сказав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

    18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

    У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцоваякий голодує в російській колонії майже 100 днів. 

    Читайте також
    Росія Олег Сенцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ