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    У світі

    «Зупиніть вбивство Сенцова». У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель

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    Акція під замком - «Зупиніть вбивство Сенцова». У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель
    Фото: Oleksandr Snidalov / Facebook
    Акція під замком

    Учасники пікету вийшли з плакатами «Зупиніть вбивство Олега Сенцова»

    У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії майже 100 днів. Про це активісти повідомили на своїх сторінках у Facebook.

    Учасники пікету вийшли з плакатами «Зупиніть вбивство Олега Сенцова» і «Врятувати Олега Сенцова», зображеннями політв'язнів Кремля, зокрема з анексованого Криму.

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    «Зупиніть вбивство Сенцова». У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель
    «Зупиніть вбивство Сенцова». У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель
    «Зупиніть вбивство Сенцова». У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель
    Фото: Oleksandr Snidalov / Facebook

    18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

    Раніше глава фракції партії «Союз-90 / зелені» в Бундестазі Катрін Герінг-Еккардт закликала Меркель під час зустрічі з Путіним виступити за звільнення Сенцова.

    Перед цим прес-секретар Меркель повідомив, що Берлін сподівається, що питання голодуючого режисера буде вирішено в «гуманітарному» ключі.

    Джерело: Радіо Свобода

    Олег Сенцов Ангела Меркель акція Путін Берлін
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