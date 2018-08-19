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    Зустріч Путіна і Меркель завершилася: переговори тривали три години

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    Володимир Путін і Ангела Меркель - Зустріч Путіна і Меркель завершилася: переговори тривали три години
    Фото: З відкритих джерел
    Володимир Путін і Ангела Меркель

    Путін і Меркель тривалий час спілкувалися один на один

    Зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка проходила в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном, завершилася ближче до півночі.

    Переговори тривали близько 3,5 годин.

    Згідно кадрам, показаним по телебаченню, Путін і Меркель тривалий час спілкувалися один на один. Телеканали показали, як лідери двох країн спілкуються без перекладачів в альтанці в парку резиденції.

    Перед початком зустрічі Путін і Меркель вийшли до журналістів, щоб розповісти про теми майбутніх переговорів. Серед них були сирійське врегулювання, ситуація в Україні, іранська ядерна програма, найбільші економічні проекти за участю двох країн, в тому числі газопровід «Північний потік-2».

    Канцлер Німеччини також заявила про намір обговорити з президентом РФ тему прав людини.

    Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

    Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

    Джерело: Интерфакс

    Німеччина Ангела Меркель Путін політика
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