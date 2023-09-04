Німеччина почне тестувати 4-денний робочий тиждень

Працівникам скоротять робочий тиждень на один день, але зарплати залишаться незмінними

Німеччина планує провести експеримент із запровадження 4-денного робочого тижня зі збереженням зарплати. Оцінюватимуть результат консалтингова компанія Intraprenör та вчені університету Мюнстера, інформує агентство RND.

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У масштабному дослідженні братимуть участь понад 50 компаній у різних галузях – заявку на участь організації почали подавати з 1 вересня.

Старт експерименту заплановано на 1 лютого – усі компанії-учасниці перейдуть на чотириденний робочий тиждень терміном на пів року, при цьому зарплати працівників залишаться незмінними. Intraprenör допоможе компаніям визначитися з відповідними моделями робочого часу, при цьому єдиний варіант для всіх організацій та співробітників не передбачений.

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Про перші результати пілотного проєкту Німеччини стане відомо у травні, а публікацію підсумкової доповіді заплановано на жовтень. Експеримент фінансується самими компаніями, а розмір внесків залежить від розміру організації – державне фінансування зараз не передбачено.

Дослідження спрямоване на те, щоб дізнатися, чи дійсно працівники, які працюють чотири дні на тиждень, більше задоволені життям і почуваються здоровішими, рідше звертаються до лікарів, зберігаючи при цьому попередню продуктивність.

Нагадаємо, майже третина німців вважають головною темою, на яку політикам наразі слід звернути першочергову увагу, стан економіки Німеччини. На другому місці тема імміграції до Німеччини та біженців – її вважали дуже важливою 26% опитаних мешканців ФРН. При цьому війна в Україні, судячи з результатів опитування, почала цікавити громадян найбільшої європейської економіки набагато менше. Наразі його згадали серед найважливіших проблем лише 9% опитаних – проти майже 25% у квітні.