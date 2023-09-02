Німці втратили інтерес до України? Нове опитування виявило цікаву закономірність

Війна в Україні, судячи з результатів опитування, відійшла для німців на другий план

Майже третина німців вважають головною темою, на яку політикам наразі слід звернути першочергову увагу, стан економіки Німеччини. Про це свідчать опубліковані 31 серпня результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, пише Deutsche Welle.

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На другому місці тема імміграції до Німеччини та біженців – її вважали дуже важливою 26% опитаних мешканців ФРН.

Питання охорони довкілля та клімату, які ще в квітні вважалися респондентами першими за важливістю, нині стурбовані лише 18% німців.

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При цьому війна в Україні, судячи з результатів опитування, почала цікавити громадян найбільшої європейської економіки набагато менше. Наразі його згадали серед найважливіших проблем лише 9% опитаних – проти майже 25% у квітні.

Респондентів також запитували, представники якої з політичних партій, на їхню думку, є найбільш компетентними у ключових питаннях. З'ясувалося, що найкомпетентнішими з питань економіки та міграції німці вважають опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС – на їхню користь висловилися 35 і 24% відповідно. Головними «експертами» з питань екології та клімату 33% назвали «зелених», а у соціальній політиці 28% довіряють – соціал-демократам (СДПН) на чолі з канцлером Олафом Шольцем.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg.

За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

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«Я не впевнений, що Європейський союз дійсно вважає, що ми повинні брати на себе більше боргів», – заявив він, зазначивши, що останніми роками Німеччина додала сотні мільярдів євроборгу, щоб протистояти пандемії та пом'якшити наслідки української війни та спричиненого цим стрибка цін на енергоносії.

До слова у Німеччині величезний дефіцит кадрів – країні не вистачає 1,5 млн. фахівців. Водночас там налічується найбільша кількість іноземних спеціалістів, пише DW. При цьому за якістю життя вони оцінюють Німеччину як одне із десяти найгірших місць.

Серед причин, чому експатам не дуже подобається жити та працювати в Німеччині, називалися німецька бюрократія, недостатня цифровізація у країні, проблеми адаптації у німецькому суспільстві і проблеми з пошуком друзів. Іноземні фахівці низько оцінили доброзичливість німців, можливості пошуку нових друзів та культуру гостинності.

Втім, 64% експатів почуваються щасливими у Німеччині. Загалом дослідження виявило, що в середньому щасливими почуваються 72% іноземців, які живуть та працюють в інших країнах.