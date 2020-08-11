Нова Зеландія після святкування перемоги над коронавірусом знову занурилася у карантинні обмеження



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У Новій Зеландії повернтаються до карантинних обмежень

Одразу чотири особи в родині виявилися хворими на Covid-19

Чудовий перебіг пандемії COVID-19 у Новій Зеландії закінчився, і країна занурилася назад в карантинні обмеження після того, як у вівторок четверо членів однієї родини здали тест на коронавірус, який виявися позитивним. Про це повідомляє Daily Mail.

Нація викликала заздрість у всьому світі за те, що вона вирішила кризу COVID-19, в понеділок минуло 101 день без жодного випадку передачі вірусу громаді. Протягом трьох місяців новозеландці насолоджувалися поверненням звичних свобод після того, як обмеження виявилися ефективним в усуненні смертельного вірусу.

Але прем'єр-міністр Джацинда Ардерн призначила прес-конференцію в останню хвилину на 9.15 вечора на вівторок і оголосила, що ці свободи будуть припинені.

Наказ залишатися вдома буде виконуватись в усьому найбільшому місті країни Окленді протягом 72 годин з півдня в середу після виявлення нових випадків зараження у місті. Більше 1,6 мільйонам людей не дозволять покинути свої домівки, якщо на те немає істотних причин. Решта нації вступить на другий рівень блокування - зобов'язання соціального дистанціювання та встановлення обмежень на величину зібрань.

Зараз відстеження контактів ведеться на багатьох робочих місцях по всій Новій Зеландії, і тим, хто мав тісні контакти з підтвердженими випадками, наказали самостійно ізолюватися.

Пані Ардерн стурбована походженням спалаху, зважаючи на те, що родина не мала зв’язків із закордонними мандрівниками або керовану ізоляцію готелів.



Чоловік з міста Окленд віком 50-ти років у вівторок удвічі здавав тест на коронавірус, через п’ять днів після того, як він вперше відчув симптоми. Це викликало побоювання, що він може поширити вірус у своїй громаді. Серед нових підтверджених випадків також його дружина та дитина дошкільного віку. Загалом, в одній родині позитивні тести виявили у чотирьох осіб.



«Один з найважливіших уроків, який ми здобули з-за кордону, - це зробити обмеження відповідно до нашого попереджувального підходу. Ми будемо просити мешканців Окленду закритися якнайшвидше", - сказала прем’єрка.

Ардерн зауважила, що влада "розраховує побачити більше випадків", пов'язаних із цим. Нове обмеження є частиною коронавірусного плану прем'єр-міністра на шляху боротьби з коронавірусом.



"Вас просять залишатись вдома в обмеженні, якщо ви не є найманим працівником", - сказала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на коронавірус захворів відомий голівудський актор Антоніо Бандерас. Свій 60-й день народження знаменитість святвував в самоізоляції.