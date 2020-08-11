  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хворіють від малого до старого: у Києві ще у 12 дітей виявлено коронавірус

    • Розсилка
    Хворіють від малого до старого: у Києві ще у 12 дітей виявлено коронавірус

    За добу коронавірус виявлено у восьми дівчаток і чотирьох хлопчиків

    Серед 123 мешканців Києва, у яких за минулу добу виявлено коронавірус, 12 дітей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Іще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він.

    Серед тих, що захворіли:

    • 54 жінки віком від 19 до 78 років,
    • 8 дівчаток від 1 до 17 років,
    • 57 чоловіків віком від 20 до 79 років,
    • четверо хлопчиків від 4 до 16 років. 

    Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Одужали за добу 33 хворих на Covid-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 мешканців Києва», - повідомив Кличко. 

    За його даними, найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17 та в Дніпровському районі — 15 випадків.


    7_97

    «Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      81957
    • Одужали
      44359
    • Хворіють
      35676
    • Померли
      1922

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 серпня у Києві підтверджено 9687 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи.

    Віталій Кличко Київ діти статистика епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ