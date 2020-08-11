Хворіють від малого до старого: у Києві ще у 12 дітей виявлено коронавірус



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За добу коронавірус виявлено у восьми дівчаток і чотирьох хлопчиків

Серед 123 мешканців Києва, у яких за минулу добу виявлено коронавірус, 12 дітей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Іще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він.

Серед тих, що захворіли:

54 жінки віком від 19 до 78 років,

8 дівчаток від 1 до 17 років,

57 чоловіків віком від 20 до 79 років,

четверо хлопчиків від 4 до 16 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Одужали за добу 33 хворих на Covid-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 мешканців Києва», - повідомив Кличко.

За його даними, найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17 та в Дніпровському районі — 15 випадків.





«Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Як повідомлялося, станом на ранок 11 серпня у Києві підтверджено 9687 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи.