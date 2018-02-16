  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Нові російські танки виявилися переробкою старих машин

    Т-90М є адаптацією колишніх проектів глибокої модернізації Т-90 (Т-90АМ) під вимоги російських військових
    На 2018-2019 роки у Росії заплановані поставки 30-ти танків Т-90М, проте лише 10 з них будуть машинами нової споруди. Решта 20 будуть отримані шляхом капітального ремонту та модернізації з танків Т-90. Про це повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на тендерну документацію «Уралвагонзаводу». Про швидку передачу замовнику
    • Сьогодні, 15:07
    • Розсилка

    Т-90М є адаптацією колишніх проектів глибокої модернізації Т-90 (Т-90АМ) під вимоги російських військових

    На 2018-2019 роки у Росії заплановані поставки 30-ти танків Т-90М, проте лише 10 з них будуть машинами нової споруди. Решта 20 будуть отримані шляхом капітального ремонту та модернізації з танків Т-90. Про це повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на тендерну документацію «Уралвагонзаводу».

    Про швидку передачу замовнику першої партії Т-90М повідомлялося 31 січня, а контракт на їх поставку був укладений у серпні 2017 року. На цих етапах ні міноборони, ні «Уралвагонзавод» не розкривали інформацію про те, що лише третина даних танків буде побудована з нуля. Загальний обсяг замовлення на бронетехніку тоді перевищив 24 мільярди рублів.

    Читайте також

    Т-90М є адаптацією колишніх проектів глибокої модернізації Т-90 (Т-90АМ) під вимоги російських військових. У числі візуально помітних відмінностей — інша конструкція бортових екранів, додаткове екранування лобової проекції вежі, нова конструкція вмонтованого динамічного захисту.

    Раніше повідомлялося, що у Росії горів великий протичовновий корабель «Маршал Шапошніков», який знаходиться в порту міста Владивосток для ремонтних робіт.

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ