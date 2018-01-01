В Росії палає військовий корабель

На кораблі не було зброї, бо він вже давно не ремонті

Великий протичовновий корабель «Маршал Шапошніков», який знаходиться в порту міста Владивосток (Росія) для ремонтних робіт, загорівся. Про це повідомляє видання «Інтерфакс». Як повідомляється, півсотні пожежників залучено до гасіння пожежі. Всі 106 людей екіпажу були евакуйовані. Рятувальники повідомляють, що пожежу



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На кораблі не було зброї, бо він вже давно не ремонті

Великий протичовновий корабель «Маршал Шапошніков», який знаходиться в порту міста Владивосток (Росія) для ремонтних робіт, загорівся. Про це повідомляє видання «Інтерфакс».

Як повідомляється, півсотні пожежників залучено до гасіння пожежі. Всі 106 людей екіпажу були евакуйовані.

Рятувальники повідомляють, що пожежу практично загасили, жертв і постраждалих немає.

«Імовірно, горіла обшивка або якийсь ремонтний інвентар, які загорілися під час зварювальних робіт. Ніхто не постраждав. Всіх вчасно вивели», - розповів співрозмовник видання.