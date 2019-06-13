Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США
Посла звинуватили в інформуванні влади США з позиції Демократичної партії
Новий міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску прийняв рішення відкликати посла в США Христину Балан.
Про це повідомляє Infotag.
Він пояснив, що це пов'язано з її діяльністю у Вашингтоні, оскільки вона «інформувала владу США з позиції Демократичної партії».
«Це неприпустимо, молдавські дипломати надалі будуть представляти країну, а не окремі партії», - заявив Попеску.
Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Демократична партія поширює в США звернення, в якому стверджує, що нова влада республіки «діє в інтересах Москви». Документ поширюється через посольство Молдови в США від імені уряду.
Посол Балан сказала журналістам, що «не передавала американським партнером ніяких листів за підписом Демпартії», а представляє у Вашингтоні «уряд Філіпа».
Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.
Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.
Джерело: РБК-Україна