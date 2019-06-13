Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Молдови у США Христина Балан

Посла звинуватили в інформуванні влади США з позиції Демократичної партії

Новий міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску прийняв рішення відкликати посла в США Христину Балан.

Про це повідомляє Infotag.

Він пояснив, що це пов'язано з її діяльністю у Вашингтоні, оскільки вона «інформувала владу США з позиції Демократичної партії».

«Це неприпустимо, молдавські дипломати надалі будуть представляти країну, а не окремі партії», - заявив Попеску.

Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Демократична партія поширює в США звернення, в якому стверджує, що нова влада республіки «діє в інтересах Москви». Документ поширюється через посольство Молдови в США від імені уряду.

Посол Балан сказала журналістам, що «не передавала американським партнером ніяких листів за підписом Демпартії», а представляє у Вашингтоні «уряд Філіпа».

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Джерело: РБК-Україна