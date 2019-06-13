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    У світі

    Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США

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    Посол Молдови у США&nbsp;Христина Балан - Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США
    Посол Молдови у США Христина Балан

    Посла звинуватили в інформуванні влади США з позиції Демократичної партії

    Новий міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску прийняв рішення відкликати посла в США Христину Балан.

    Про це повідомляє Infotag.

    Він пояснив, що це пов'язано з її діяльністю у Вашингтоні, оскільки вона «інформувала владу США з позиції Демократичної партії».

    «Це неприпустимо, молдавські дипломати надалі будуть представляти країну, а не окремі партії», - заявив Попеску.

    Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Демократична партія поширює в США звернення, в якому стверджує, що нова влада республіки «діє в інтересах Москви». Документ поширюється через посольство Молдови в США від імені уряду.

    Посол Балан сказала журналістам, що «не передавала американським партнером ніяких листів за підписом Демпартії», а представляє у Вашингтоні «уряд Філіпа».

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

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    Джерело: РБК-Україна

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