Охочих стати мером одного з найбільш «алкогольних» міст Росії не знайшлось



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Ніхто не захотів стати мером самого алкогольного міста Росії

Через відсутність охочих терміни подачі документів були продовжені до 11 грудня

У Магадані не змогли провести конкурс на посаду мера міста, тому що ніхто не захотів висувати свою кандидатуру. Про це ТАСС розповів голова конкурсної комісії, віцегубернатор Магаданської області Андрій Колядин.

«Документи ні від кого не були подані, хоча в ЗМІ і соцмережах є повідомлення від різних товаришів, які висловлювали зацікавленість», – сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що про конкурс на посаду градоначальника були попереджені всі жителі регіону, інформація активно висвітлювалася в пресі. Через відсутність охочих терміни подачі документів були продовжені до 11 грудня. Губернатор регіону Сергій Носов зібрався сам проводити консультації з громадянами та громадськими організаціями, щоб потім порадити кандидатів на посаду мера.

«Що це буде за мер, зараз сказати складно. Це може бути старий мер, це може бути новий мер, я нічого не виключаю», – додав Колядин.

Відбір кандидатів почався на початку жовтня. Необхідними вимогами вказувалися вищу освіту, відсутність судимості, стаж роботи в галузі мінімум 15 років. Рішення про призначення нового глави Магадана мало ухвалюватися 25 листопада на засіданні міської Думи.

Зараз містом керує Юрій Гришан. Він займає пост мера з 13 листопада 2015 року.

Нагадаємо, що офіційні результати виборів в Києві очікуються не раніше 29 жовтня.