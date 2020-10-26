Вибори в Києві: офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня



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Київська ТВК очікує протоколи від районних комісій не раніше четверга

Станом на 13 годину 26 жовтня у Києві 417 виборчих дільниць здали протоколи про результати голосування, це менше 40% виборчих дільниць. Про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов на брифінгу щодо перебігу виборчого процесу у столиці.

У зв’язку із тривалим підрахунком голосів Київська ТВК прогнозує, що почне отримувати перші результати голосування не раніше четверга, 29 жовтня.

«Київська міська територіальна виборча комісія при встановленні результатів голосування користується протоколами про підсумки голосування від районних територіальних виборчих комісій в місті Київ… Ми очікуємо, що не раніше четверга перший район може приїхати здавати цю інформацію», - сказав Нілов.

25 жовтня повідомлялося, що результати виборів в Києві будуть оприлюднені не раніше ранку середи, 28 жовтня.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

За результатами альтернативного підрахунку голосів Віталій Кличко набирає понад 50% і з великою ймовірністю перемагає уже в першому турі на виборах київського міського голови.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.



