Оновлено жахливу статистику жертв землетрусу в Туреччині та Сирії

Влада двох країн нарахувала понад 41 тис. загиблих

Загальна кількість загиблих у результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого, перевищила 41 000 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела в Анкарі та Дамаску.

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Наразі відомо про 35 418 осіб у Туреччині та понад 5 800 осіб – у Сирії. «Ми зіткнулися з одним із найбільших стихійних лих не лише в нашій країні, але й в історії людства», — цитує видання заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Він визнав проблеми в першій реакції на землетрус магнітудою 7,8, який стався вранці 6 лютого, але заявив, що зараз ситуація під контролем.

У вівторок, 14 лютого, були врятовані двоє братів віком 17 і 21 рік, яких витягли з житлового будинку в провінції Кахраманмараш, а також сирійський чоловік і молода жінка в хустці з леопардовим принтом в Антак’ї, яких врятували після понад 200 годин перебування під завалами. За словами одного з рятувальників, ще можна знайти інших живих людей. Але влада ООН заявила, що фаза порятунку підходить до завершення, зосередившись на наданні постраждалим притулку та їжі.

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«Люди дуже страждають. Ми зверталися з проханням отримати намет, допомогу чи щось подібне, але поки що ми нічого не отримали», — сказав Хасан Саймуа, біженець, який залишився зі своєю родиною на дитячому майданчику в південно-східному турецькому місті Ґазіантеп. .

Як повідомлялося раніше, Ердоган наголосив на тому, що рятувальні роботи у зоні землетрусів продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила. «Ми докладемо максимум зусиль, поки ми не витягнемо з-під завалів останнього громадянина», – заявив президент Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про подвиги вітчизняних рятувальників, які працюють на завалах у Туреччині. «На девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам. Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників», – заявив Зеленський.