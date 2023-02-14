Про «Рамштайн» можу розповідати не все: звернення Зеленського (відео)

Країна робить усе для того, щоб дати українським воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу

Перемогою на військово-дипломатичному фронті сьогодні стала зустріч «Рамштайн». Партнери погодили чимало зброї до постачання українському війську, навіть не про всі досягнуті домовленості можна розповідати. Це важливо, адже Україна розуміє важливість швидкості реалізації прийнятих рішень. Особливо зараз, коли на фронті важкі бої йдуть за кожен метр землі. Про це у вівторок розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рамштайн»: з нами 54 країни

Ключовою темою сьогоднішнього дня стала чергова зустріч в форматі «Рамштайн». Володимир Зеленський наголосив на тому, що до групи військової підтримки України нині увійшло 54 держави-партнери.

«Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути», – акцентував голова держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він підкреслив, що далеко не про всі досягнуті домовленості можна повідомляти публічно. Значну частину дискусій Зеленський запропонував залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. «Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше», – заявив президент.

Швидкість має значення

Володимир Зеленський також вважає, що Кремль наразі намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. «Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні», – додав голова держави.

За його словами, Україна вдячна тим, хто це усвідомлює. Від особисто присутніх на «Рамштайні» міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі до представників канадського уряду. З останніми в особі міністра закордонних справ Зеленський зустрічався сьогодні.

Бої йдуть за кожен метр землі

Сьогодні голова держави провів кілька нарад з військовими. За його словами, ситуація на передовій залишається вкрай тяжкою, бої йдуть за кожен метр української землі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити», – наголосив президент України.

Українські рятувальники творять дива

Президент також розповів про добрі новини з Туреччини. Вітчизняні рятувальники, які допомагають тамтешнім колегам ліквідовувати наслідки потужного землетрусу, змогли врятувати людину.

«На девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам.

Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників», – заявив Зеленський.