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Ердоган розповів, коли закінчаться рятувальні роботи після землетрусів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган розповів, коли закінчаться рятувальні роботи після землетрусів
Турецький лідер сподівається знайти живих під завалами будівель
фото:www.rudaw.net

Турецький лідер заявив, що рятувальники докладатимуть максимум зусиль, щоб витягти усіх живих з-під завалів зруйнованих будівель

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила, повідомляє CNN Turk.

«Ми докладемо максимум зусиль, поки ми не витягнемо з-під завалів останнього громадянина», – заявив президент Туреччини.

Крім цього, глава держави зазначив, що сім'ям загиблих внаслідок стихійного лиха буде виплачено по 100 тисяч лір (близько 200 тис. грн – прим. ред).

Зокрема сьогодні, було знайдено українську родину, що загинула, але через 181 годину після землетрусу з-під завалів живими дістали двох братів. Восьмирічний Харун Шеріфоглу і п'ятнадцятирічний Еюпхан Шеріфоглу були врятовані з-під уламків будівлі в провінції Хатай. Ще одного чоловіка на ім`я Хусейн Бербер врятували в Туреччині через 183 години, його також знайшли  рятувальники під уламками будинку у Хатаї.

Нагадаємо, найпотужніший за 80 років землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини 6 лютого. Коливання земної кори відчувалися у багатьох містах країни, зокрема у Кайсері, Адані, Мерсіні. Раніше повідомлялося, що кількість жертв землетрусів у Туреччині  вже перевищила 35 тисяч осіб.

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Теги: рятувальники президент землетрус

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