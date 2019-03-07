Опитування: 59% американців не підтримують імпічмент Трампа



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Президент США Дональд Трамп

Лише 35% опитаних громадян США підтримали дострокову відставку Трампа з поста президента

Згідно з даними опитування, яке провів Квінніпекський університет з США, 59% американців висловилися проти імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє USA Today, 35% підтримали дострокову відставку Трампа з поста президента.

У той же час, 64% респондентів висловили впевненість в тому, що Дональд Трамп порушував закон до вступу на посаду. 24% не згодні з таким твердженням.

Опитування було проведено з 1 по 4 березня. Всього було опитано 1120 осіб. Похибка не перевищує 4%.

Зазначимо, що це опитування було першим після виступу в Конгресі колишнього адвоката Трампа Майкла Коена.

Коен, зокрема, заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року. Також Коен заявляв, що Трамп змусив його збрехати слідству.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями».

Як повідомляв «Главком», юридичний комітет Палати представників США оголосив про масштабне розслідування проти американського президента, що торкнеться його бізнесу і політичної діяльності. За оцінками американської преси, це може привести до початку процедури імпічменту президента.