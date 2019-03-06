Трампу знову погрожують імпічментом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп вважає, що демократи «остаточно й безповоротно з’їхали з глузду»

Юридичний комітет уже направив листи 81 особі і відомствам

Дональда Трампа знову звільняють постійно. Юридичний комітет Палати представників США оголосив про масштабне розслідування проти американського президента, що торкнеться його бізнесу і політичної діяльності. За оцінками американської преси, це може привести до початку процедури імпічменту президента. Про це повідомляє «Кореспондент».

Юридичний комітет уже направив листи 81 особі і відомствам, зокрема Білому дому, Міністерству юстиції, чиновникам, працівникам Trump Organization і синам Трампа.

У Комітеті вимагають відповіді на свої листи протягом двох тижнів.

Паралельно з цими процедурами Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США відновлює розслідування російського втручання у вибори 2016 року і починає вивчати фінансові інтереси Трампа.

Голова комітету з розвідки Адам Шифф найняв для цього співробітників з досвідом роботи в розвідувальному відомстві та правоохоронних органах. Зокрема, Деніел Голдман найнятий як старший радник і керівник розслідування. Раніше Голдман працював у кримінальному відділі прокуратури США в Південному окрузі Нью-Йорка, де колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав себе винним у порушеннях фінансування виборчої кампанії та інших злочинах. Голдман працював там до 2017 року.

Також найняті Кеті Субер, яка два десятиліття служила в урядовій розвідці, і Лучан Сікорський, який працював у Раді національної безпеки і був старшим аналітиком у НАТО.

Сам Трамп виступив з різкою критикою на адресу демократів у зв'язку з тим, що вони почали масштабне розслідування щодо нього та його адміністрації, назвавши їх дії «промацуванням ѓрунту в пошуках злочину».

За словами Трампа, демократи «остаточно й безповоротно з’їхали з глузду», направивши листи з вимогою надати документи ні в чому не винним людям.

Розслідування комітету Трамп назвав найбільшим свавіллям в історії країни.

При цьому в Америці все-таки вважають, що реальні шанси домогтися відставки Трампа не дуже великі, оскільки остаточне рішення з цього питання приймає Сенат, більшість у якому, як і раніше, належить республіканцям.

За даними CNN, основна мета конгресменів - скласти повну картину зловживань з боку Трампа і його адміністрації напередодні виборів 2020 року.