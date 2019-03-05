Опозиціонер Гуайдо повернувся до Венесуели попри загрозу арешту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуан Гуайдо в аеропорту Каракаса 4 березня

Одразу після прибуття до Каракаса лідер опозиції закликав своїх прихильників відновити протести проти Ніколаса Мадуро

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо повернувся до південноамериканської країни в оточенні натовпу журналістів і прихильників.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми тут, у Венесуелі, і будемо продовжувати рухатися вперед», – заявив Гуайдо в аеропорту Каракаса 4 березня, коли він повернувся з турне іншими країнами Латинської Америки.

Гуайдо, який очолює контрольований опозицією парламент країни, Національну асамблею, в січні оголосив себе тимчасовим президентом. Він здобув підтримку ряду держав, включно зі Сполученими Штатами, багатьма європейськими країнами та країнами регіону.

Одразу після прибуття до Каракаса лідер опозиції закликав своїх прихильників відновити протести проти Ніколаса Мадуро і попередив венесуельські органи влади, що спроба заарештувати його після повернення з Еквадору «буде однією з останніх помилок» режиму.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Нагадаємо, Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він має повернутися у Венесуелу після тижневого туру по латиноамериканським країнам.

Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.