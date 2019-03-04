Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гуайдо має намір незабаром повернутися в країну

Лідер опозиції Венесуели, який визнаний тимчасовим президентом в більш ніж 50 країнах, Хуан Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він повинен повернутися в країну після тижневого туру по латиноамериканським країнам.

Про це повідомляє агентство AFP.

Повідомляється, що Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.

«Я оголошую про своє повернення в країну. Я закликаю народ Венесуели завтра мобілізуватися по всій країні», - заявив Гуайдо.

Також він попросив своїх прихильників звернути увагу на повідомлення про те, де саме будуть проходити демонстрації 4 березня.

Раніше Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Також повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.