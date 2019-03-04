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    США пригрозили ворогам Гуайдо

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    <p>В понеділок Гуайдо має повернутися до Венесуели після тижневого туру по латиноамериканським країнам</p> - США пригрозили ворогам Гуайдо

    В понеділок Гуайдо має повернутися до Венесуели після тижневого туру по латиноамериканським країнам

    Раніше Гуайдо повідомив, що він та члени його сім'ї отримували погрози, у тому числі щодо тюремного ув'язнення

    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

    Про це він написав у Twitter.

    «Будь-які загрози або дії щодо його (Гуайдо, - ред.) безпечного повернення будуть зустрінуті сильною і значною відповіддю США та міжнародної спільноти», - написав Болтон.

    Як відомо, спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали тимчасовим главою держави понад 50 країн, у понеділок, 4 березня, має намір повернутися в країну для організації нових демонстрацій проти чинного президента Ніколаса Мадуро.

    Раніше Гуайдо повідомив, що він та члени його сім'ї отримували погрози, у тому числі щодо тюремного ув'язнення.

    Нагадаємо, Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він має повернутися у Венесуелу після тижневого туру по латиноамериканським країнам.

    Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.

    Джерело: РБК-Україна

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