США пригрозили ворогам Гуайдо



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В понеділок Гуайдо має повернутися до Венесуели після тижневого туру по латиноамериканським країнам

Раніше Гуайдо повідомив, що він та члени його сім'ї отримували погрози, у тому числі щодо тюремного ув'язнення

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Про це він написав у Twitter.

«Будь-які загрози або дії щодо його (Гуайдо, - ред.) безпечного повернення будуть зустрінуті сильною і значною відповіддю США та міжнародної спільноти», - написав Болтон.

Як відомо, спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали тимчасовим главою держави понад 50 країн, у понеділок, 4 березня, має намір повернутися в країну для організації нових демонстрацій проти чинного президента Ніколаса Мадуро.

Раніше Гуайдо повідомив, що він та члени його сім'ї отримували погрози, у тому числі щодо тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він має повернутися у Венесуелу після тижневого туру по латиноамериканським країнам.

Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.

Джерело: РБК-Україна