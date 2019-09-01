Папа Римський закликав до «рішучих заходів» у зв’язку зі зміною клімату



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Папа Римський Франциск

Ми спровокували надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожуємо природі і самому життю – Папа Римський

Папа Римський Франциск в неділю закликав уряди прийняти «рішучі заходи» для боротьби з глобальним потеплінням і скорочення використання викопного палива, заявивши, що світ переживає кліматичну катастрофу.

Про це передає Reuters.

Назвавши саміт ООН «особливо важливим», Папа додав: «Там уряди повинні будуть продемонструвати політичну волю до прийняття рішучих заходів для якнайшвидшого досягнення нульового рівня чистих викидів парникових газів і обмеження середнього зростання глобальної температури до 1,5 градуса Цельсія щодо доіндустріального рівня відповідно до цілей Паризької угоди».

За його словами, «ми спровокували надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожуємо природі і самому життю, в тому числі і нашому».

«Наші молитви і заклики спрямовані в першу чергу на підвищення обізнаності політичних і громадянських лідерів. Уряди повинні підтвердити зобов’язання, які мають вирішальне значення для направлення планети до життя, а не смерті», – сказав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск застряв у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.