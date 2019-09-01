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    У світі

    Папа Римський закликав до «рішучих заходів» у зв’язку зі зміною клімату

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    <p>Папа Римський Франциск<i></i></p> - Папа Римський закликав до «рішучих заходів» у зв’язку зі зміною клімату

    Папа Римський Франциск

    Ми спровокували надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожуємо природі і самому життю – Папа Римський

    Папа Римський Франциск в неділю закликав уряди прийняти «рішучі заходи» для боротьби з глобальним потеплінням і скорочення використання викопного палива, заявивши, що світ переживає кліматичну катастрофу.

    Про це передає Reuters.

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    Назвавши саміт ООН «особливо важливим», Папа додав: «Там уряди повинні будуть продемонструвати політичну волю до прийняття рішучих заходів для якнайшвидшого досягнення нульового рівня чистих викидів парникових газів і обмеження середнього зростання глобальної температури до 1,5 градуса Цельсія щодо доіндустріального рівня відповідно до цілей Паризької угоди».

    За його словами, «ми спровокували надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожуємо природі і самому життю, в тому числі і нашому».

    «Наші молитви і заклики спрямовані в першу чергу на підвищення обізнаності політичних і громадянських лідерів. Уряди повинні підтвердити зобов’язання, які мають вирішальне значення для направлення планети до життя, а не смерті», – сказав Папа Римський.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск застряв у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.

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