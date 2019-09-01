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    У світі

    Папа Римський застряг у ліфті на 25 хвилин

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    <p>Папа Римський Франциск</p> - Папа Римський застряг у ліфті на 25 хвилин

    Папа Римський Франциск

    У Ватикані з’явилася проблема з електроживленням

    Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.

    Про це передає Reuters.

    Папа Римський Франциск запізнився на свою проповідь на площі Святого Петра в неділю, пояснюючи, що він застряг в ліфті в Ватикані на 25 хвилин і був звільнений пожежними.

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    «Прошу вибачення», – сказав він, почавши виступ із запізненням приблизно на 10 хвилин.

    Потім він пояснив, що у Ватикані з’явилася проблема з електроживленням і що він застряг в ліфті, поки не був звільнений пожежними Ватикану.

    «Оплески пожежним», – сказав він присутнім.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск 5 липня, під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви (УГКЦ) засудив конфлікт на Донбасі, який назвав «гібридним» та «обтяженим фальсифікаціями».

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