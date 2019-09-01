Папа Римський застряг у ліфті на 25 хвилин



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Папа Римський Франциск

У Ватикані з’явилася проблема з електроживленням

Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.

Про це передає Reuters.

Папа Римський Франциск запізнився на свою проповідь на площі Святого Петра в неділю, пояснюючи, що він застряг в ліфті в Ватикані на 25 хвилин і був звільнений пожежними.

«Прошу вибачення», – сказав він, почавши виступ із запізненням приблизно на 10 хвилин.

Потім він пояснив, що у Ватикані з’явилася проблема з електроживленням і що він застряг в ліфті, поки не був звільнений пожежними Ватикану.

«Оплески пожежним», – сказав він присутнім.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 5 липня, під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви (УГКЦ) засудив конфлікт на Донбасі, який назвав «гібридним» та «обтяженим фальсифікаціями».