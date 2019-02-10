Папа Римський закликав світ протистояти торгівлі людьми



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Папа Римський Франциск

Папа Франциск закликав усіх, особливо молодь, рішуче протидіяти торгівлі людьми та захищати жертв цієї злочинної діяльності

На традиційній недільній молитві Папа Франциск закликав рішуче протидіяти торгівлі людьми та згадав жертв цієї злочинної діяльності у всьому світі.

Про це повідомляє Prensa Latina.

«Папа Франциск закликав усіх, особливо молодь, рішуче протидіяти торгівлі людьми та захищати жертв цієї злочинної діяльності». - йдеться у повідомленні.

Під час звернення після завершення традиційної недільної молитви на площі Святого Петра понтифік нагадав, що два дні тому відзначався Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Папа Франциск сказав, що девіз «Разом проти торгівлі людьми», з яким цей захід проводився цього року, «спонукає нас об'єднати зусилля, щоб подолати цей виклик» та подякував «тим, хто воює на цьому фронті».

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прибув 3 лютого до Об'єднаних Арабських Еміратів, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів.

5 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах вперше відбулася християнська месапід відкритим небом, яку вів Папа Римський Франциск. Послухати Франциска збиралися близько 150 тисяч людей.