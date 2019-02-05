Папа Римський провів масштабну месу в ОАЕ



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Послухати Франциска збиралися близько 150 тисяч людей Фото: AFP

Проповідь проходила в умовах заходів підвищеної безпеки на стадіоні Zayed Sports City

В Об'єднаних Арабських Еміратах вперше відбулася християнська меса під відкритим небом, яку вів Папа Римський Франциск.

Проповідь проходила 5 лютого в умовах заходів підвищеної безпеки на стадіоні Zayed Sports City в Абу-Дабі, який раніше приймав виключно спортивні заходи.

Послухати Франциска збиралися близько 150 тисяч людей – переважно християн з Індії, Філіппін і Малайзії, але були серед глядачів і мусульмани.

Вмістити таку кількість людей майданчик не зміг – стадіон розрахований лише на 50 тисяч осіб. Тому іншим довелося дивитися звернення понтифіка на встановлених ззовні величезних екранах.

Після проповіді Папа Римський відправився в аеропорт, і на літаку авіакомпанії Etihad Airways вирушив до Риму.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прибув 3 лютого до Об'єднаних Арабських Еміратів, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів.

Джерело: Сегодня