Парламент Британії не підтримав проведення дострокових виборів 15 жовтня



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За проведення виборів проголосували лише 298 депутатів

Парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

Пропозицію про проведення виборів вніс прем'єрміністр Боріс Джонсон після того, як депутати прийняли законопроєкт, який блокує «жорсткий» Brexit.

За проведення виборів проголосували лише 298 депутатів, тоді як для такого рішення необхідно дві третини голосів, тобто мінімум 434.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що погодиться провести дострокові вибори, щойно законопроєкт про блокування «жорсткого» Brexit ухвалить верхня палата парламенту і він стане законом, що може статися в понеділок. Однак він не сказав, чи згоден з вибором дати Джонсона.

Глава уряду повідомив, що в п'ятницю планує знову внести на голосування пропозицію про дострокові вибори.

Відзначимо, що вже 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

Джерело: Європейська правда