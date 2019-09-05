Джонсон вимагає провести дострокові вибори в параламент Британії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Палата громад не залишила іншого виходу, крім як дозволити народу вирішити, кого він хоче бачити прем'єрміністром», - заявив Джонсон

За словами прем'єра, вибори повинні відбутися 15 жовтня

Прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон закликав провести дострокові вибори в парламент.

Відповідна заява прозвучала після того, як палата громад прийняла законопроєкт, що забороняє Brexit 31 жовтня в разі відсутності угоди з ЄС.

За словами прем'єра, вибори повинні відбутися 15 жовтня.

«Палата громад не залишила іншого виходу, крім як дозволити народу вирішити, кого він хоче бачити прем'єрміністром», - заявив Джонсон.

Для проведення позачергових виборів за них мають виступити дві третини парламентарів.

Нагадаємо, Джонсон наполягає на тому, що Великобританія повинна покинути Євросоюз 31 жовтня з угодою або без неї.

Напередодні вночі парламент Великобританії зробив перший крок до того, щоб заблокувати плани прем'єрміністра Боріса Джонсона вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.