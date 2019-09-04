Парламент Британії у третьому читанні підтримав блокування Brexit без угоди



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Боріс Джонсон обіцяв вивести Велику Британію з Євросоюзу 31 жовтня

Палата громад очікує, що прем'єрміністр виконає закон і не допустить виходу з Євросоюзу без угоди

Палата громад британського парламенту підтримала в останньому, третьому читанні закон, який змушував би прем'єрміністра просити ЄС про нову відстрочку Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

За закон проголосувало 327 депутатів, проти - 299.

«Палата сказала своє слово, - заявив депутат Хіларі Бенн. - Тепер палата очікує, що прем'єрміністр виконає закон і не допустить виходу з Євросоюзу без угоди».

Раніше прем'єрміністр Боріс Джонсон заявив, що в разі успішного голосування за даний законопроект він буде наполягати на проведенні дострокових виборів.

Напередодні вночі парламент Великобританії зробив перший крок до того, щоб заблокувати плани прем'єрміністра Боріса Джонсона вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.