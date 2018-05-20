Парламент Чехії відповість на заяви Земана щодо «Новачка»

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Комісія з контролю за діяльністю військової розвідки закликала Земана «зберігати секретний режим інформації»

Парламент Чеської Республіки на сесії, яка починається у вівторок, 22 травня, одним із перших питань обговорить ситуацію навколо отруйної речовини «Новачок». Про це в неділю повідомляє Lidove Noviny.

«Сесія відповість на заяви президента Мілоша Земана, ґрунтуючись на резолюції Комітету у закордонних справах, згідно з якою «Новачок» не вироблявся і не зберігався у Чеській Республіці», - йдеться в повідомленні.

Комісія з контролю за діяльністю військової розвідки закликала Земана «зберігати секретний режим інформації, а в разі двозначності - проконсультуватися з цих питань насамперед з урядом Чеської Республіки та з чеськими спецслужбами».

Нагадаємо, на початку травня президент Чехії Мілош Земан заявив, що в його країні вироблялася речовина А-230, що належить до класу «Новачок». Пізній уряд ЧР заявив, що отрута типу A-230 була синтезована в науково-дослідному інституті Міністерства оборони у Брно в малих кількостях для проведення тестів, після яких негайно знищувалася.

15 травня Міністерства оборони Чехії повідомило, що його глава Карла Шлехтова звільнила з поста директора зазначеного НДІ Богуслава Шафаржа, на інформацію якого нібито посилався Земан.

Також у Міноборони наполягають, що Чеська Республіка не виробляла і не зберігала нервово-паралітичну речовину «Новачок».

У британському Солсбері 4 березня з сильним отруєнням був госпіталізований екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка. За даними слідства, проти Скрипалів було використано нервово-паралітичну речовину «Новачок» російського виробництва.

4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.

18 травня стало відомо, що колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері.