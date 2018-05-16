Парламент Шотландії не підтримав законопроект щодо Brexit

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Практичних наслідків для Лондона рішення шотландського парламенту не матиме

Шотландський парламент відмовився підтримувати законопроект Великої Британії щодо виходу зі складу Євросоюзу

Партії лейбористів, зелених та демократів об'єдналися та проголосували солідарно з панівною Національною партією Шотландії, повідомляє BBC.

Противниками оголошення бойкоту Лондону виступили консерватори. Зрештою депутати підтримали рішення про непогодження британського законопроекту про Brexit 93 голосами, проти – 30.

Зазначається, що практичних наслідків для Лондона таке рішення шотландського парламенту не матиме. Однак якщо прем’єр-міністр Тереза Мей все ж реалізує цю ініціативу, це стане першим випадком, коли Лондон проігнорував рішення Единбурга.

До слова, нещодавно десятки тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Шотландії