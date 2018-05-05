Десятки тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Шотландії

За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тисяч осіб

У місті Глазго сьогодні, 5 квітня, десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію, вимагаючи незалежності Шотландії. Про це повідомляє BBC. За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тисяч осіб. Однак організатори щорічної демонстрації, група «Усі під одним прапором», повідомляють про більшу кількість демонстрантів - до 80



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тисяч осіб

У місті Глазго сьогодні, 5 квітня, десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію, вимагаючи незалежності Шотландії. Про це повідомляє BBC.

За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тисяч осіб. Однак організатори щорічної демонстрації, група «Усі під одним прапором», повідомляють про більшу кількість демонстрантів - до 80 тисяч осіб. При цьому організатори зазначили, що вони сподівалися на 40 тисяч учасників. Координатор Ніл Маккей сказав, що він упевнений в тому, що другий референдум відбудеться найближчим часом.

«Буде ще один референдум за незалежність, він відбудеться ще до 2021 року, коли Британія врешті вийде з ЄС. Ми готові, і ми робитимемо це (демонстрації - ред.) щороку по всій Шотландії», - зазначив Маккей.

Нагадаємо, у кінці березня 2017 року Шотландія офіційно просила дозволу у Великобританії на проведення нового референдуму, на якому шотландці могли б визначитися щодо майбутнього країни. Однак згодом у червні прем'єр-міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що «перевантажить» свої плани щодо проведення референдуму про незалежність Шотландії. До питання референдуму вирішили повернутися після завершення переговорів по Brexit.