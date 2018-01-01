Партія Меркель сьогодні проголосує за коаліційну угоду

Також буде обрано генерального секретаря партії, який може стати наступником Анґели Меркель

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який представляє Анґела Меркель, планує у понеділок провести голосування за коаліційну домовленість із СДПН. Про це повідомляє агентство Reuters. Це голосування відбудеться після того як було визначено претендентів на основні посади. Оновлений кабінет, який є молодшим по віковому складу, має не лише сприяти



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Також буде обрано генерального секретаря партії, який може стати наступником Анґели Меркель

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який представляє Анґела Меркель, планує у понеділок провести голосування за коаліційну домовленість із СДПН. Про це повідомляє агентство Reuters.

Це голосування відбудеться після того як було визначено претендентів на основні посади. Оновлений кабінет, який є молодшим по віковому складу, має не лише сприяти відродженню ХДС, але і ліквідувати протиріччя всередині партії щодо того яким чином відповідати на виклик із боку «Альтернативи для Німеччини» (AfD).

Так поява в кабінеті Єнса Шпана, який критикував Анґелу Меркель за міграційну політику, вважається один із кроків, який має заспокоїти опозицію всередині партії. Очікується, що голосування пройде без проблем, на фоні зростання підтримки серед населення угоди щодо формування великої коаліції.

Окрім того ХДС має проголосувати за нового генерального секретаря партії. Очікується, що цю посаду займе нинішня голова землі Саарленд Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку вважають можливою наступницею Анґели Меркель. Крамп-Карренбауер є противницею права на одруження для ЛГБТ-спільноти, але при цьому підтримує ідею необхідності мінімальної заробітної платні і загалом прав робітників.

Проте головною інтригою є голосування в СДПН за нову коаліційну домовленість, яке має завершитися 4 березня. Очікується, що більшість із 440 тисяч членів партії підтримають угоду із ХДС/ХСС, зважаючи на низькі рейтинги підтримки. На сьогодні лише 18% виборців підтримує соціал-демократів, що у випадку дострокових виборів означатиме іще більшу втрату позицій порівняно із виборами в вересні 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель офіційно назвала кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду Німеччини.