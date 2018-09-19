  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Пентагон: найбільшу кіберзагрозу для США становлять Росія та Китай

    • Розсилка
    Пентагон: найбільшу кіберзагрозу для США становлять Росія та Китай

    У Пентагоні заявили про намір чинити опір та висловили готовність припиняти будь-які злочинні дії в кіберпросторі

    У міністерстві оборони США в оприлюденій новій стратегії кібербезпеки від адміністрації Трампа заявили, що найбільшу загрозу для американців несуть Росія та Китай.

    Про це з посиланням на текст звіту Пентагону повідомляє Fox News.

    «Росія використовувала інформаційні операції з кіберпідтримкою задля впливу на наше населення і з метою кинути виклик американським демократичним процесам», - йдеться в документі.

    Крім того, за даними оборонного відомства США, конфіденційною інформацією американської адміністрації та приватних компаній країни намагається заволодіти Китай, а також Іран і Північна Корея.

    Відтак у Пентагоні заявили про намір чинити опір та висловили готовність припиняти будь-які злочинні дії в кіберпросторі. Про деталі ймовірних операцій наразі не повідомляється.

    Нагадаємо, у вересні Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій  на виконавців та замовників кібератак.

    Читайте також
    Росія США Іран кібератака Китай Північна Корея Пентагон кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ