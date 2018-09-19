Пентагон: найбільшу кіберзагрозу для США становлять Росія та Китай



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У Пентагоні заявили про намір чинити опір та висловили готовність припиняти будь-які злочинні дії в кіберпросторі

У міністерстві оборони США в оприлюденій новій стратегії кібербезпеки від адміністрації Трампа заявили, що найбільшу загрозу для американців несуть Росія та Китай.

Про це з посиланням на текст звіту Пентагону повідомляє Fox News.

«Росія використовувала інформаційні операції з кіберпідтримкою задля впливу на наше населення і з метою кинути виклик американським демократичним процесам», - йдеться в документі.

Крім того, за даними оборонного відомства США, конфіденційною інформацією американської адміністрації та приватних компаній країни намагається заволодіти Китай, а також Іран і Північна Корея.

Відтак у Пентагоні заявили про намір чинити опір та висловили готовність припиняти будь-які злочинні дії в кіберпросторі. Про деталі ймовірних операцій наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у вересні Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій на виконавців та замовників кібератак.