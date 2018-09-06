У США ухвалили проект закону про санкції за кібератаки



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Після схвалення Конросом документ передадутт на затвердження у Сенат і у разі його підтримки — на підпис президенту

Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій на виконавців та замовників кібератак.

Про це йдеться у документі на сайті конгресу.

Згідно з документом, Вашингтон запроваджуватиме санкції проти осіб, держав або організацій за кіберзлочини проти США. Очікується, що такі заходи допоможуть захистити вибори в країні та важливі об’єкти інфраструктуру від «спонсованих іноземними державами умисних кібератак».

У документі зазначено, що норму ухвалили на тлі заяв директора нацрозвідки США про те, що «Росія, Китай, Іран і Північна Корея стануть найбільшими кіберзагрозами для Сполучених Штатів».

Також у документі згадали про атаки шкідливим програмним забезпеченням NotPetya і вірусом WannaCry, які були здійснені у 2017 році російськими хакерами. За оцінками американських законодавців, ця атака стала найбільш руйнівною кібератакою в історії і завдала збитків на мільярди доларів в Україні, Європі, Америці та Азії.

Водночас ухвалений документ передбачає, що президент має можливість відмовити у накладенні санкцій у кожному окремому випадку на термін не більш ніж року. Повністю відмовитися від запровадження обмежень лідер США зможе, лише якщо у спеціальні комітети конгресу США будуть направлені спеціальні листи, які підтвердять рішення не вводити санкції у конкретному випадку через важливе значення для економіки чи національних інтересів країни.

Після схвалення Конросом документ передадутт на затвердження у Сенат і у разі його підтримки — на підпис президенту.