Під Барселоною під час фестивалю стався вибух



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Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень

У результаті вибуху 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості

У Каталонії у місті Центеллес під час фестивалю прогримів піротехнічний вибух, у результаті якого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають галехадорами, спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці. Після вибуху у соцмережах почали поширювати фото і відео, на яких видно, як над дзвіницею піднімається дим.

«В результаті вибуху поранення отримали 14 осіб. Троє з них - у важкому стані. На місце прибули медики та пожежна служба. Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що фестиваль, який був призупинений, полягає в тому, щоб повісити на церкві Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, після того як її вирубають в прилеглому лісі.

«Галехадори», яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.

Нагадаємо, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.