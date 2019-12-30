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    У світі

    Під Барселоною під час фестивалю стався вибух

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    Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень - Під Барселоною під час фестивалю стався вибух
    Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень

    У результаті вибуху 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості

    У Каталонії у місті Центеллес під час фестивалю прогримів піротехнічний вибух, у результаті якого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє El Mundo.

    Зазначається, що вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають галехадорами, спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці. Після вибуху у соцмережах почали поширювати фото і відео, на яких видно, як над дзвіницею піднімається дим.

    «В результаті вибуху поранення отримали 14 осіб. Троє з них - у важкому стані. На місце прибули медики та пожежна служба. Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

    Видання пише, що фестиваль, який був призупинений, полягає в тому, щоб повісити на церкві Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, після того як її вирубають в прилеглому лісі.

    «Галехадори», яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.

    Нагадаємо, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.

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