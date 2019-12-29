У Вінниці підірвали банкомат Ощадбанку



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Причетні до скоєння цього правопорушення, встановлюється

Сьогодні, 29 грудня, близько 4:10 години у Вінниці чоловік підірвав банкомат Ощадбанку. Подія сталася на вулиці Литвиненко-Вольгемут. Зловмиснику не вдалося заволодіти грошима.

За попередньою інформацією, невідома особа пошкодила банкомат, металопластикові двері та вікна приміщення банку. На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові дії, криміналістами та вибухотехніками відібрані речові докази.

Зловмиснику не вдалось заволодіти грошима.

Наразі особа, причетна до скоєння цього правопорушення, встановлюється.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (замах на таємне викрадення чужого майна), за що передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві підірвали відділення Ощадбанку.

Джерело: Vinbazar