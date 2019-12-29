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    Новини

    У Вінниці підірвали банкомат Ощадбанку

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    У Вінниці підірвали банкомат Ощадбанку

    Причетні до скоєння цього правопорушення, встановлюється

    Сьогодні, 29 грудня, близько 4:10 години у Вінниці чоловік підірвав банкомат Ощадбанку. Подія сталася на вулиці Литвиненко-Вольгемут. Зловмиснику не вдалося заволодіти грошима. 

    За попередньою інформацією, невідома особа пошкодила банкомат, металопластикові двері та вікна приміщення банку. На місці події  слідчо-оперативною групою  поліції проведені першочергові дії, криміналістами та  вибухотехніками відібрані речові докази.

    Зловмиснику не вдалось заволодіти грошима.

    Наразі особа, причетна до скоєння цього правопорушення, встановлюється.

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    У Вінниці підірвали банкомат Ощадбанку
    У Вінниці підірвали банкомат Ощадбанку

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (замах на таємне викрадення чужого майна), за що передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.  Проводиться розслідування.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві підірвали відділення Ощадбанку.

    Джерело: Vinbazar

    вибух Ощадбанк Вінниця розслідування
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