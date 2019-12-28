Прокурор пояснив, чому звільнили засуджених за теракт у Харкові



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Звільнення відбулося в рамках виконання міжнародних зобов’язань України

Звільнення з-під варти трьох засуджених за теракт біля Палацу спорту у Харкові в 2015 році, де загинули 4 людей та постраждали 9, відбулося в рамках виконання міжнародних зобов’язань України.

Так прокоментував журналістам після оголошення вироку прокурор Володимир Лимар, повідомляє Укрінформ.

«Це дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобов’язання», – сказав прокурор.

За його словами, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна – це законний вирок, проголошений в Україні.

«Засуджені Віктор Тетюцький, Сергій Башликов, Володимир Дворніков мають відбувати покарання в Україні. Якщо виникнуть обставини, за яких з’явиться ця можливість, їх помістять під варту», – сказав Лимар.

За його словами, під час оголошення вироку троє підсудних знаходилися в Харківському СІЗО. «Режим відеоконференції відбувся за їх проханням», – пояснив прокурор.

Щодо обміну, то, за словами прокурора, йому невідомі ані умови обміну, ані особи, які за це відповідають.

Тим часом адвокат потерпілих Олег Головков сказав, що рідні загиблих у результаті теракту біля Палацу спорту, згодні з довічним вироком обвинуваченим, але мають намір оскаржити рішення суду щодо заміни тримання під вартою на особисте зобов’язання: «Це рішення не юридичне, а політичне. Потерпілі готові оскаржити його в судових інстанціях України та зарубіжжя. Є питання і щодо компенсації потерпілим, а саме – хто тепер буде її виплачувати».

Як повідомлялося, 22 лютого 2015 року під час мітингу, присвяченого пам’яті героїв Небесної сотні, біля харківського Палацу спорту стався вибух, кваліфікований як теракт. Тоді загинули 4 людини і 9 зазнали поранень.

За підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків’ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними слідства, їх завербували російські спецслужби.

26 грудня 2019 року під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар попросив усім трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас, Лимар заявив клопотання про зміну підсудним запобіжного заходу з утримання під вартою на особисте зобов’язання, оскільки це необхідно для проведення обміну утримуваними особами між Україною і Росією, узгодженого у рамках нормандського формату.

Нагадаємо, Фрунзенський райсуд Харкова оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту, засудивши їх на довічне, та одночасно замінив їм тримання під вартою на особисте зобов’язання.