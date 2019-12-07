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    У світі

    Під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі погасло світло

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    Зустрічі Лукашенка і Путіна у Сочі - Під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі погасло світло
    Зустрічі Лукашенка і Путіна у Сочі
    Фото: belta.by

    Це Діма Пєсков (прессекретар президента Росії – ред.). Я знаю – відреагував Лукашенко

    Під час зустрічі президентів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка та Володимира Путіна у Сочі погасло світло.

    Про це повідомляє Белта.

    Інцидент стався відразу після протокольних вступних слів лідерів двох країн – в приміщенні зникло світло.

    «Це Діма Пєсков (прессекретар президента Росії – ред.). Я знаю», – відреагував Лукашенко.

    Президент Білорусі після зустрічі із Володимиром Путіним назвав умовою інтеграції з Росією рівні для обох держав умови.

    «Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір, – люди і суб’єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Рівні умови – більше нічого не треба», – сказав Лукашенко.

    За його словами, він не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася в умовах економічної рівності для підприємств.

    «Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови», – наголосив Лукашенко.

    Нагадаємо, у Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією.

    Як повідомлялося, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.

    Олександр Лукашенко Путін президент
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