Під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі погасло світло



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Зустрічі Лукашенка і Путіна у Сочі Фото: belta.by

Це Діма Пєсков (прессекретар президента Росії – ред.). Я знаю – відреагував Лукашенко

Під час зустрічі президентів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка та Володимира Путіна у Сочі погасло світло.

Про це повідомляє Белта.

Інцидент стався відразу після протокольних вступних слів лідерів двох країн – в приміщенні зникло світло.

«Це Діма Пєсков (прессекретар президента Росії – ред.). Я знаю», – відреагував Лукашенко.

Президент Білорусі після зустрічі із Володимиром Путіним назвав умовою інтеграції з Росією рівні для обох держав умови.

«Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір, – люди і суб’єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Рівні умови – більше нічого не треба», – сказав Лукашенко.

За його словами, він не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася в умовах економічної рівності для підприємств.

«Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови», – наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, у Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією.

Як повідомлялося, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.