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    У світі

    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією

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    У Мінську відбуваються акції протесту проти інтеграції Білорусі з Росією - У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську відбуваються акції протесту проти інтеграції Білорусі з Росією

    У Мінську відбуваються акції протесту проти інтеграції Білорусі з Росією

    Протестувальники збираються на Жовтневій площі, а також шикуються уздовж головних вулиць столиці. Учасники ланцюга не тримають жодних плакатів, просто стають пліч-о-пліч. Як розповіли учасники акції, вони хочуть жити в незалежній від Росії державі і не продаватися за газ, передає Радіо Свобода.

    Активісти зазначають, що не для того Білорусь 300 років здобувала незалежність. І претензії Росії на управління Білоруссю дуже обурюють громадян країни.

    На акцію люди прийшли навіть з маленькими дітьми, однак протестувальники припускають, що їх будуть розганяти силовими методами.

    Жодна акція не санкціонована білоруською владою.

    З 11:30 за місцевим часом кількасот людей встали по обидва боки вздовж проспекту Незалежності в Мінську: від головної пошти до Державного цирку.

    Після 12 години до тисячі людей зібралися на Жовтневій площі.

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    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією
    У Мінську люди вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією

    Повідомляється, що після 12 сталася невелика сутичка: учасники протесту намагалися піднятися на сходи Палацу республіки, але співробітники міліції і люди в цивільному не пускали нікого.

    О 14 годині учасники протесту перейшли з Жовтневої площі до площі Незалежності. Міліція не заважала ході, поки люди йшли по проспекту Незалежності.

    «Буде як завжди – побої і арешти. А що, бувають інші варіанти? Не буває. Просто вже немає сил боятися цього, нехай б’ють, хай заарештовують. Цей вусатий козел сказав відкрито – що демократії не буде, а наша міліція для того, щоб бити спостерігачів. Він оголосив нам війну. Мирно ми не домовимося», – заявив один з учасників акції.

    У той же час, як повідомляють російські ЗМІ, в суботу президент Білорусії Олександр Лукашенко перебуває в Сочі, де має намір зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікується, що сторони обговорять покращення співпраці напередодні 20-ї річниці створення «союзної держави».

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    Як повідомлялося, Лукашенко сильно хворий. Його потайки лікували в Еміратах.

    Білорусь Олександр Лукашенко Путін незалежність протест активісти
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