У центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі



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Фото Укрінформ

Лукашенко заявляє, що республіка не буде входити до складу Росії

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саме сьогодні Путін з Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Більша частка умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент. І це ще один крок до побудови такої союзної держави, і це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі», – прокоментував прессекретар Руху Солідарності «Разам» Олег Овчинніков.

Загалом на акції зібралися близько 20 осіб. Деякі активісти стоять з прапорами Білорусі. Правоохоронців немає.

Наразі ситуація спокійна.

Активісти планують йти до посольства Білорусі, і там влаштувати пікет, під час якого буде знищено символи російської окупації Білорусі:російський прапор та портрети Путіна та Лукашенка.

Організаторами акції є Рух Солідарності «Разам», Добровольчий Рух ОУН.

Як повідомлялося, у суботу в Мінську близько 500 осіб мітингували проти інтеграції Білорусі з Росією.

Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем’єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та «дорожні карти» до неї планується представити президентам на початку грудня, можливо, 8 грудня.

Російські ЗМІ писали, що прем’єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного Податкового та Цивільного кодексів Союзної держави. У схваленій ними програмі йшлося також про уніфікацію обліку власності, часткове об’єднання платіжних систем і єдиний регулятор ринків нафти, газу й електроенергії. З 2022 року на базі двох країн має бути створено конфедеративну державу з інтеграцією економік вище, ніж в Євросоюзі, повідомляла газета.

Пізніше Мінськ спростував повідомлення про плани об’єднатися з Москвою в конфедерацію.

Водночас Президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягає на незалежності країни і заявляє, що республіка не буде входити до складу Росії.