Пілоти авіакомпанії Ryanair планують страйкувати у вересні



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Пілоти вимагають обговорити пенсійні посібники, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги по вагітності та багато іншого

Страйк планують проводити у непарні дні з 18 до 29 вересня

Британські пілоти, що працюють на ірландську авіакомпанію Ryanair, попередили про проведення страйків у вересні (в непарні дати) - з 18 до 29 вересня 2019 року включно.

Про повідомляє Tha Sun.

У серпні 2019 року більшість членів Британської асоціації пілотів (Balpa) проголосувало за початок страйків.

Пілоти вимагають обговорити ряд питань: пенсійні посібники, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги по вагітності та багато іншого.

Раніше авіакомпанія подавала прохання до Верховного суду Великої Британії заборонити британським пілотам влаштовувати страйк. Але суд не підтримав прохання і дозволив пілотам участь у страйку.

Нагадаємо, пілоти авіакомпанії Ryanair проводили два масових страйки 22-23 серпня та 2-4 вересня 2019 року.