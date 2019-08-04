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    У світі

    Пішов з життя Віллі Токарєв - суперзірка російського шансону

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    Про смерть повідомила родина співака - Пішов з життя Віллі Токарєв - суперзірка російського шансону
    Про смерть повідомила родина співака

    Російському співаку було 84 роки

    Пішов з життя суперзірка російського шансону Віллі Токарєв. Йому було 84 роки.

    Про це повідомляє «Эхо Москви» з посиланням на народного артиста Росії і ведучого радіостанції Миколу Тамразова.

    За словами Тамразова, він дізнався про смерть співака від його сім’ї.

    Як повідомлялося раніше, 22 травня цього року Віллі Токарєва, який раніше емігрував в США, госпіталізували в одну з московських клінік. Про це поінформував телеграм-канал Mash. Відомо, що 84-річний співак звернувся до медиків лікарні в Москві. Після того, як лікарі провели необхідні обстеження, було прийнято рішення про термінову госпіталізацію.

    Віллі Токарєв прославився, як автор-виконавець пісень в жанрі російського шансону. У 1974 році емігрував з СРСР в США, де почав займатися музикою і здобув популярність серед російськомовних емігрантів.

    Нагадаємо, 27 липня помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк.

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