Пішов з життя Віллі Токарєв - суперзірка російського шансону



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Про смерть повідомила родина співака

Російському співаку було 84 роки

Пішов з життя суперзірка російського шансону Віллі Токарєв. Йому було 84 роки.

Про це повідомляє «Эхо Москви» з посиланням на народного артиста Росії і ведучого радіостанції Миколу Тамразова.

За словами Тамразова, він дізнався про смерть співака від його сім’ї.

Як повідомлялося раніше, 22 травня цього року Віллі Токарєва, який раніше емігрував в США, госпіталізували в одну з московських клінік. Про це поінформував телеграм-канал Mash. Відомо, що 84-річний співак звернувся до медиків лікарні в Москві. Після того, як лікарі провели необхідні обстеження, було прийнято рішення про термінову госпіталізацію.

Віллі Токарєв прославився, як автор-виконавець пісень в жанрі російського шансону. У 1974 році емігрував з СРСР в США, де почав займатися музикою і здобув популярність серед російськомовних емігрантів.



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