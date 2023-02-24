Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)

За оцінками ООН, внаслідок стихійного лиха утворилося від 116 до 210 млн тонн дрібних уламків та каміння

У турецькій провінції Кахраманмараш активно вивозять будівельне сміття, що утворилося після руйнівних землетрусів та завершення пошуково-рятувальних операцій.

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До розбору завалів залучено операторів будівельної техніки з багатьох регіонів Туреччини. Будівельне сміття звозять до населеного пункту Караджасу в районі Дулкадіроглу. Там уже утворились величезні гори з будівельного сміття та каміння.

За оцінками ООН, внаслідок стихійного лиха утворилося від 116 до 210 млн тонн дрібних уламків. Для розміщення такого обсягу сміття знадобиться територія розміром 30 на 30 км. Висота шару, що вийшов, складе три метри

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Програма розвитку ООН заявила, що підтримає владу Туреччини та допоможе розчистити завали та вивезти уламки будівель, зруйнованих землетрусом. Про це повідомляє агенція TRT World.

Наголосивши на приголомшливі масштаби майбутньої реконструкції, представник агентства ООН Луїза Вінтон пояснила: спочатку необхідно буде прибрати уламки і розчистити вулиці.

«Останній великий землетрус у Туреччині в 1999 році, який також призвів до великої кількості жертв – хоча тоді кількість загиблих була вдвічі менша – залишила по собі 13 млн тонн щебеню та будівельного сміття», – уточнила представник ООН в Анкарі.

Тобто це майже в 11 разів менше, ніж поточний землетрус. «Багато з цього (уламків) може бути перероблено для будівництва, а також використано для отримання доходу в короткостроковій перспективі», – зазначила Вінтон.

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За даними влади Туреччини, звалилися або настільки пошкоджені, що підлягають знесенню як мінімум 118 тис. будівель або 412 тис. квартир. У короткі строки потрібно побудувати мінімум 500 тис. нових будинків.

Експерти ООН заявили, що без даху над головою залишилися 1,5 млн осіб на півдні країни. Організація заявила, що має намір використати для відновлення південних турецьких регіонів свій досвід реагування на землетруси в інших регіонах світу, включаючи Гаїті, Непал та Пакистан, а також потужний вибух у Бейруті та відновлення після руйнувань,що спричинені війною в Україні.

Нагадаємо, подвійного землетрусу 6 лютого з епіцентром у Кахраманмараші в Туреччині загинули понад 43,5 тис. людей. 20 лютого ще два землетруси силою 6,4 та 5,8 балів з епіцентром у провінції Хатай забрали життя шести людей, майже 300 отримали поранення.