У Туреччині стався новий землетрус

Магнітуда коливання земної кори п'ять балів

Сьогодні, 23 лютого, у Туреччині провінції Хатай стався новий землетрус. Магнітуда коливання земної кори 5 балів, повідомляє TRT World.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з інформацією на вебсайті з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус стався в районі Дефне в Хатаї. Землетрус стався на глибині 9,76 кілометра. Зазначається, що поштовх був дуже сильним і тривав довго.

Нагадаємо, що в Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай. Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого в турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.