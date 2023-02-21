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Землетруси в турецькому Хатаї: кількість постраждалих зросла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Землетруси в турецькому Хатаї: кількість постраждалих зросла
фото з відкритих джерел

18 постраждалих перебувають у важкому стані

Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого в турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей. Про це повідомив глава міністерства охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі у своєму Twitter. 

«У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері в Хатаї», – зазначив міністр.

Коджа додав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що в Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай.

Крім того, у турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого, стався потужний землетрус. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

Зазначимо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих перевищує 45 тисяч.

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Теги: землетрус Туреччина стихійні лиха

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