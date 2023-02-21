Землетруси в турецькому Хатаї: кількість постраждалих зросла

18 постраждалих перебувають у важкому стані

Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого в турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей. Про це повідомив глава міністерства охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі у своєму Twitter.

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«У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері в Хатаї», – зазначив міністр.

Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor Будь ласка, читайте текст після реклами February 20, 2023

Коджа додав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що в Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай.

Крім того, у турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого, стався потужний землетрус. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

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Зазначимо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих перевищує 45 тисяч.