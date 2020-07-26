Північна Корея вперше повідомила про підозру на Covid-19



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Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро «Робітничої партії» країни через ситуацію з коронавірусом

Ймовірний хворий «незаконно перетнув» кордон з КНДР

За весь час пандемії коронавірусу Північна Корея вперше офіційно повідомила про підозру зараження у людини, яка повернулась до країни 19 липня.

Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро «Робітничої партії» країни через вищевказану ситуацію.

За інформацією державних ЗМІ Північної Кореї, ймовірний хворий «незаконно перетнув» кордон з КНДР

Зазначимо, що попри те, що пандемія коронавірусу офіційно оголошена з березня цього року, Північна Корея досі не повідомила про жоден випадок захворювання.

Як відомо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 16 мільйонів.

До слова, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.