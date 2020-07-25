Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 16 мільйонів графіка



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Найбільше випадків захворювання на Covid-19 зафіксовано у США, Бразилії та Індії

Протягом цієї доби у світі зафіксовано 120 212 нових випадків Covid-19

Кількість зафіксованих випадків коронавірусу нового типу Covid-19 у світі станом на вечір 25 липня становить 16 078 913.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з даними, одужала 9 826 467 осіб, померли 645 241.

Протягом цієї доби у світі зафіксовано 120 212 нових випадків Covid-19 і 2 912 смертей. Найбільше випадків захворювання зафіксовано у США, Бразилії та Індії.

Графіка клікабельна

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.