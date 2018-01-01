Поблизу вулкана у Японії утворилися нові кратери

Вулкан у Японії залишається небезпечним

Представники метеорологічного управління Японії попереджають про продовження вулканічної активності на горі Кусацу-Сіране в префектурі Гумма на північ від Токіо. Виверження сталося у вівторок поблизу кратера озера на одній з вершин гори Кусацу-Сіране, в результаті якого одна людина загинула і ще 11 отримали травми. Управління зберігає



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Вулкан у Японії залишається небезпечним

Представники метеорологічного управління Японії попереджають про продовження вулканічної активності на горі Кусацу-Сіране в префектурі Гумма на північ від Токіо.

Виверження сталося у вівторок поблизу кратера озера на одній з вершин гори Кусацу-Сіране, в результаті якого одна людина загинула і ще 11 отримали травми.

Управління зберігає попередження про небезпеку на третьому рівні за п'ятибальною шкалою, закликаючи людей не наближатися до гори.

Між іншим, знімки, зроблені з супутника, можуть свідчити про формування нових кратерів на вулкані в Японії, де у вівторок відбулося виверження.

Приватна компанія топографічної зйомки землі PASCO проаналізувала відеокадри, зроблені в середу з німецького супутника в районі гори Кусацу-Сіране.

На цих кадрах видно ряд кратерів біля озера Кагамііке, де сталося виверження.

Кратери знаходяться приблизно в 500-х метрах на північ від озера і тягнуться в ряд протягом приблизно 220 метрів практично зі сходу на захід. Кожен з кратерів має діаметр приблизно від 10 до 15 метрів.

Компанія повідомляє, що це, швидше за все, нові кратери, так як на знімках, зроблених два роки тому, їх не було.

Джерело: NHK