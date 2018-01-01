  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Поблизу вулкана у Японії утворилися нові кратери

    Вулкан у Японії залишається небезпечним
    Представники метеорологічного управління Японії попереджають про продовження вулканічної активності на горі Кусацу-Сіране в префектурі Гумма на північ від Токіо. Виверження сталося у вівторок поблизу кратера озера на одній з вершин гори Кусацу-Сіране, в результаті якого одна людина загинула і ще 11 отримали травми. Управління зберігає
    • Сьогодні, 11:24
    • Розсилка

    Вулкан у Японії залишається небезпечним

    Представники метеорологічного управління Японії попереджають про продовження вулканічної активності на горі Кусацу-Сіране в префектурі Гумма на північ від Токіо.

    Виверження сталося у вівторок поблизу кратера озера на одній з вершин гори Кусацу-Сіране, в результаті якого одна людина загинула і ще 11 отримали травми.

    Управління зберігає попередження про небезпеку на третьому рівні за п'ятибальною шкалою, закликаючи людей не наближатися до гори.

    Між іншим, знімки, зроблені з супутника, можуть свідчити про формування нових кратерів на вулкані в Японії, де у вівторок відбулося виверження.

    Приватна компанія топографічної зйомки землі PASCO проаналізувала відеокадри, зроблені в середу з німецького супутника в районі гори Кусацу-Сіране.

    На цих кадрах видно ряд кратерів біля озера Кагамііке, де сталося виверження.

    Кратери знаходяться приблизно в 500-х метрах на північ від озера і тягнуться в ряд протягом приблизно 220 метрів практично зі сходу на захід. Кожен з кратерів має діаметр приблизно від 10 до 15 метрів.

    Компанія повідомляє, що це, швидше за все, нові кратери, так як на знімках, зроблених два роки тому, їх не було.

    Джерело: NHK

    Читайте також
    Японія вулкан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ